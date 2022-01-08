Курган, 8 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Курганской области 44-летний местный житель расстрелял двоих сотрудников полиции. Выстрелы были произведены из охотничьего карабина, сообщает областное управление СКР.

РВС Полиция

Инцидент произошёл ночью 8 января. Выстрелы были произведены полицейских, находящихся в автомобиле недалеко от районного отдела полиции. Один из сотрудников погиб, второго госпитализировали.

Нападавший был убит. По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело.