Екатеринбург, 8 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Свердловской области за 1−7 января в ДТП погибли 11 человек. Среди них один ребёнок, сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

63 человека получили различные травмы. Среди них 14 детей.

Всего в регионе произошло уже 37 ДТП. Основными их причинами стали выезды на полосы встречного движения, а также несоблюдение дистанции и скоростного режима. Также часто причинами аварий становятся самоуверенность водителя, безответственность и невнимательность.

Областное управление снова призывает водителей быть аккуратными и внимательными на дороге, выбирать безопасную скорость, соблюдать интервал и дистанцию. Необдуманный выезд на встречную полосу может привести к тяжёлым последствиям. А водителю, который везёт ребёнка, нужно быть вдвойне осторожными и внимательным, а также избегать рискованных манёвров.