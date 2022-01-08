Улан-Удэ, 8 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин 29 и 35 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тела потерпевших были найдены 6 января в одной из комнат общежития.

Кровь

По версии следствия, 30 декабря 2021 года женщины познакомились с 44-летним мужчиной возле магазина и пригласили его в гости. В комнате они вместе распивали спиртное.

«Через некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил со стола нож и нанес им множество ударов поочередно обоим женщинам по различным частям тела», — отметили в ведомстве.

Тела убитых были найдены лишь спустя неделю — когда из комнаты начал распространяться неприятный запах, соседи позвонили в специализированные службы. К настоящему времени подозреваемый задержан и дал подробные показания о расправе.