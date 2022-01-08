Барнаул, , 11:58 — REGNUM ГУ МВД РФ по Алтайскому краю 8 января сообщает подробности серьезного ДТП, случившегося накануне в 15:20 местного времени на 41 километре автодороги Барнаул — Павловск — граница с Новосибирской областью. Там произошло столкновение автомобилей Nissan Almera и Renault Duster.

Дорога Pixabay.com

По предварительным данным, мужчина 2000 года рождения управляя автомобилем Nissan, двигаясь со стороны села Шелаболиха в сторону города Камня-на-Оби, выехал на предназначенную для встречного движения сторону дороги, где допустил столкновение с автомобилем Renault, которым управлял мужчина 1974 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Nissan — девушка 1998 года рождения — скончалась при транспортировке в больницу, еще один пассажир — девушка 2003 года рождения и водитель, были госпитализированы.

Также были госпитализированы двое пассажиров Renault: девушка 2003 года рождения и парень 2005 года рождения. Еще одному пассажиру — женщине 1975 года рождения госпитализация не понадобилась. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд дорожно-патрульной службы полиции для оказания помощи пострадавшим и осуществления организации дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай 2 января зарегистрировано сразу две аварии с участием жителей Новосибирска.

Читайте также: На Алтае произошло два ДТП с участием туристов из Новосибирска