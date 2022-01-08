Оренбург, 8 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. 42-летний житель Оренбурга лишился шести тысяч рублей при попытке продать 55 томов собрания сочинений В. И. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Том 37 Полного собрания сочинений В.И. Ленина

Ранее гражданин разместил в интернете объявление о продаже. А затем ему написал потенциальный покупатель, который предложил пройти по ссылке для оплаты и оформления доставки. Гражданин указал данные своей карты и затем с неё списались деньги.

Теперь полиция ищет мошенников. Также стражи порядка призывают население быть бдительными и не принимать слова незнакомцев во внимание.