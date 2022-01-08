Мельбурн, Австралия, , 11:50 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова прошла в финал теннисного турнира Summer Set 1 в Мельбурне. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM

Вероника Кудерметова (сс) si.robi

При этом в полуфинальном матче спортсменка из России должен была играть с представительницей Японии Наоми Осакой, однако последняя из-за травы отказалась от дальнейшего выступления на турнире.

В финале теннисного турнира Summer Set 1 в Мельбурне, призовой фонд которого составляет $239 тыс., Вероника Кудерметова встретится с Симоной Халеп из Румынии.

Отметим, 24-летняя Кудерметова занимает 31-й строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является обладательницей одного титула под эгидой организации.