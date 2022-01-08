Пекин, , 11:49 — REGNUM По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, в районы, пострадавшие от землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая, была направлена рабочая группа, передает 8 января агентство Синьхуа.

Землетрясение Zeml.info

Министерство инициировало чрезвычайные меры по ликвидации последствий стихийных бедствий вскоре после землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего в уезде Меньюань провинции Цинхай в 1:45 ночи по пекинскому времени 8 января.

По словам Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, оно совместно с Администрацией по борьбе с землетрясениями Китая направили в Цинхай рабочую группу для оказания поддержки местным жителям в выяснении ситуации, расселении пострадавших жителей и прогнозировании тенденций.