Москва, , 11:45 — REGNUM Смешно слышать, когда высокопоставленные американцы говорят о том, что русских бывает сложно «заставить уйти», отметил депутат Госдумы от «Единой России» Руслан Хамзаев.

Султан Хамзаев Oprf.ru

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«Мы никуда не уходили, чтобы приходить! Россия — дом для миллионов казахов. Казахстан — дом для миллионов русских! На территории Евразии у нас один общий дом. Но вам, Блинкен, сидя за океаном этого не понять! Американская пропаганда нацелена на дискредитацию и унижение народов. Русских, казахов, белорусов», — отметил Хамзаев в Facebook.

Чего только стоит ваш убогий американский фильм «Борат», добавил парламентарий.

«Вы высмеиваете целые нации, а потом высказываетесь про их дома! Госсекретарь США, вам самое время задуматься о вашем доме. Послушайте своего экс-президента Джимми Картера», — указал депутат, отметив, что Картер заявил, что американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти, и, если не принять меры, столкнется с гражданским конфликтом.

«Позаботьтесь лучше об этом!» — предложил Хамзаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены режимом ЧС в Казахстане. Обращение властей Казахстана за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) дипломат охарактеризовал фразой: «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

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