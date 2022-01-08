Чунцин, Китай, 8 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Шестнадцать человек погибли и 10 получили ранения, один человек находится в критическом состоянии после того, как в полдень по местному времени в столовой районного офиса города Чунцина на юго-западе Китая прогремел взрыв, сообщает агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Трагедия произошла в 12:10 по местному времени в результате предполагаемой утечки газа, которая спровоцировала взрыв и привела к обрушению здания, в результате чего под завалами оказались 26 человек.

На данный момент все оказавшиеся под завалами были извлечены из-под обломков. Пострадавшие проходят лечение в больнице. По словам очевидцев, люди обедали в столовой, когда произошел взрыв. Причина происшествия выясняется.