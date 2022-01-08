Шицзячжуан, Китай, , 11:39 — REGNUM Бывший вице-губернатор провинции Шаньси на севере Китая Лю Синьюнь предстал 6 января перед Народным судом промежуточной инстанции города Ланфана в провинции Хэбэй на севере Китая по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении властью, сообщает агентство Синьхуа.

Юань Ndh.vn

Лю, который также раньше занимал пост бывшего главы департамента общественной безопасности провинции Шаньси, был обвинен муниципальными прокурорами города Ланфан в том, что он использовал различные занимаемые им должности для оказания помощи компаниям и частным лицам в ведении бизнеса, рассмотрении дел и других вопросах, а взамен принимал наличные деньги и подарки на сумму более 13,3 млн юаней ($2,09 млн) в период с 1998 по 2021 год.

Лю также обвинили в злоупотреблении властью, которое нанесло большой ущерб государственной собственности и интересам государства и народа. Прокуроры, обвиняемый и его адвокаты перекрестно изучили доказательства и дали свои соответствующие показания, говорится в заявлении суда.

В своем заключительном заявлении Лю признал себя виновным и выразил раскаяние. В судебном процессе приняли участие более 30 человек, включая законодателей, политических советников и представителей общественности. Приговор будет оглашен позже.