8 января 2022 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 12:06 — REGNUM Азербайджанцу, исполнителю Бабеку Мамедрзаеву удалось связаться со своей семьёй в Казахстане. Накануне он опубликовал в соцсети статус, в котором отметил, что не может дозвониться до своих матери и брата. Азербайджанец обеспокоен ситуацией, происходящей в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

«С родными, слава Богу, все хорошо. Они смогли выйти со мной на связь. Но положение в стране ужасное. Очень больно смотреть на все, что там происходит. Надеюсь, все разрешится», — отметил Мамедрзаев, который на данный момент находится в России.

Итак, что азербайджанские социальные сети думают о протестах в Казахстане?

Автор телеграм-канала UDudaka пишет у себя на канале:

Admin: «У Токаева был шанс стать «Алиевым» — восстановить своими силами управляемость ситуации и сохранить независимость. Он им стать не смог, а стал «Везировым», потеряв и управляемость, и на некоторое время независимость. <…> А так, да, страна осталась целой, но на время чужой, не твоей. Как Азербайджан после 20 января 1990 г.»

Подписчики азербайджанских новостных телеграм-каналов комментируют:

Pişih Gəncəli: «Токаеву сделали предложение, от которого он не смог отказаться. И сделали до начала событий».

Ilkin Kangarli @ikangarli: «Голову надо иметь, а не армию… ее (армии) у Алиева тоже не было ни в 93-м, ни в 95-м».

Elyar Huseynov @ElyarHuseyn: «Силовые структуры должен был агсаккал создавать, как никак 30 лет был у власти».

El Kaizer: Неужели там Турция и Казахстан какой-то пакт готовили за кулисами, что этот кремлевский дядька там переполошился и решил сыграть на опережение?»

Протестующие на центральной площади Актобе 4 января 2022 года (сс) Esetok

Фарид Мемедов, житель г. Баку, проводит параллель:

Farid Memmedov: «Наша армия по любому сильная из-за постоянной военной практики. Куда ни крути, за более 30 лет мы научились воевать, делать ошибки и на своих же ошибках учиться. И порой во время т.н. перемирия на линии соприкосновения мы всегда были в напряжении. А казахи отдыхали».

Elariz: «Страной надо нормально управлять, а не деньги у народа тырить, и не будет такой херни. Позвал ОДКБ, чтоб себя спасти, так как свои силовые структуры не подчиняются».

Генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью РИА Новости заявил, что войска ОДКБ будут выведены по окончании кризиса в Казахстане.

Подписчики канала «Девичья башня» в Телеграм пишут в одном из чатов:

Rashad Musaev: «ОДКБ выйдет, а Россия останется».

Ilgar ALIZADEH: «Север Казахстана останется у России. Еще одна буферная зона».

@anaraqamirzoev: «Надеюсь, у казахов все сложится хорошо (хотя после приходя спецов РФ уже сомневаюсь), приятные добрые люди, гостеприимная страна».

Политолог Али Гаджизаде в Телеграмме о действиях в Казахстане:

Ali Hajizade: «Смотрю кадры «захвата» аэропорта Алма-Аты, почти все захватчики хорошо сложены, 25−35 лет и все аккуратно побриты и пострижены. Ну вы поняли… Ждите «Союзное государство Беларусь — Россия — Казахстан» — 2022».

Али продолжает: «Некоторые утверждают что «Токаев молодец, отправил в отставку правительство по требованию народа!» — а по мне, так он отправил в отставку правительство, состоящее из ставленников Назарбаева. Ведь ему нужно избавиться не только от Назарбаева, но и от его многочисленной родни и ставленников в госаппарате. Но назарбаевский клан так просто не уйдет».

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев Akorda.kz

Известный азербайджанский адвокат Аслан Исмаилов делится своим мнением у себя на странице в Facebook:

Аслан Исмаилов: «Лидеры страны, которые призывают войска из-за границы вместо диалога со своим народом, независимо от того, кто они, что они делают, — трусы, предатели».

Ровсен Насибов оставил комментарий под постом адвоката:

Rovsen Nasibov: «Совершенно правы. Лидер, который не доверяет своему народу, является врагом народа».

Политический деятель, председатель Партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли разделяет мнение Аслана Исмаилова и тоже разместил пост в Facebook :

Ali Karimli: «Это уже развал режима в Казахстане.<…> Просить президенту военной силы у России для борьбы со своим народом — это банкротство, крах режима, тяжкое преступление против народа. Казахский народ не смирится с этим вторжением. Эта антинациональная позиция Токаева провоцирует казахский народ массово присоединяться к протестующим. К сожалению, может возникнуть угроза раскола страны. P.S. К сожалению, Россия приняла очередное ошибочное решение. Вооруженные силы России будут развернуты в Казахстане под названием «миротворцы» ОДКБ.

Совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2017». Казахстан Odkb-csto.org

Бывший председатель Верховного Меджлиса «Партия Народного фронта Азербайджана» пишет в своем Facebook:

Nureddin Memmedli: «Казахи хорошо начали, очень плохо кончат. Отсутствие зрелой и организованной оппозиции привело к тому, что процессии мирно покинули совет, втянувшись в беспорядки и хаос. Признаки братской резни в стране уже видны. Страна становится ареной политически незрелых разрушительных сил. Такой вандализм тащит страну с большим экономическим потенциалом в пропасть, что служит только интересам врагов. Необходимо остановиться и превратить заработанное в возможность для стабильности, укрепления государственности и развития демократии».