Москва, , 11:37 — REGNUM Доля продукции гражданского и двойного назначения в общем объёме производства предприятий Роскосмоса по итогам 2021 года составила 50%. Об этом сообщает пресс-служба российской космической госкорпорации.

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Среди главных направлений по производству продукции гражданского и двойного назначения в Роскосмосе выделили сферу топливно-энергетического комплекса, машиностроение и легкорельсовый транспорт, автоматизированные системы управления и геоинформационные сервисы на данных спутников дистанционного зондирования Земли. Также входящие в состав Роскосмоса организации выпускаю медицинскую продукцию и решения в сфере инфраструктуры и ЖКХ.

В частности, входящий в состав Роскосмоса Усть-Катавский вагоностроительный завод в 2021 году выиграл конкурсы на поставку 143 трамвайных вагонов. Также это предприятие занимается созданием транспортной инфраструктуры на космодроме «Восточный».

НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова выпускает системы автоматизации управления транспортом. Также предприятие серийно производит две модели аппаратов искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что в условиях пандемии предприятия Роскосмоса увеличили производство кислорода для медицинских нужд. В 2021 году организации госкорпорации отгрузили медицинским учреждениям 26 тысяч тонн кислорода.

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