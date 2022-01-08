Филадельфия, США, 8 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» уверенно обыграл команду «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Brent Burford Джоэл Эмбиид

Игра состоялась на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой хозяев со счетом 119:100.

Самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Сикерс» Джоэл Эмбиид, оформивший в матче дабл-дабл с 31 очком и 12 подборами.

У «Сан-Антонио» наиболее результативным оказался разыгрывающий Деджанте Мюррей, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 27 очками и девятью результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 11 января на выезде сыграет с клубом «Хьюстон Рокетс», а «Сан-Антонио» 9 января также гостях встретится с командой «Бруклин Нетс».