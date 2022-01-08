Ростов-на-Дону, 8 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Ростовской области компанию «Водные ресурсы» уличили в загрязнении реки Малый Несветай. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Загрязнение окружающей среды

В ходе прокурорской проверки выявлено, что организация сбрасывает сточные воды в реку с превышением нормы загрязняющих веществ. Прокуратурой было внесено представление, однако оно не было исполнено.

Через суд прокуратура обязала компанию снизить концентрацию загрязняющих веществ. Решение суда вступило в законную силу.

За нарушение правил охраны водных объектов виновные заплатят штраф.