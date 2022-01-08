Москва, , 11:31 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил о необходимости вернуть прежний возраст выхода на пенсию — глухота властей грозит превратить Россию в «пороховую бочку».

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

«КПРФ продолжает настаивать на отмене пенсионного «людоедства»! Иначе страна и дальше будет вымирать. После пенсионной «реформы» молодые семьи с детьми не могут рассчитывать на помощь бабушек и дедушек», — отметил Зюганов.

Пенсии при этом остаются мизерными, добавил он.

«Более того, как показывает пример Казахстана, где власть также нацелилась на повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, подобные действия превращают страну в «пороховую бочку»!» — предупредил парламентарий.

Коммунист убежден, что только умная экономическая и социальная политика в интересах народа гарантирует безопасность внутри страны.

«В противном случае мы не решим ни одной задачи развития, повышения благосостояния наших граждан и станем уязвимой мишенью для внешних сил!» — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале 2022 года в Госдуме ждут от правительства РФ нового пенсионного продукта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили начать пенсионную реформу заново