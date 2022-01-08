Боровск, Калужская область, , 12:04 — REGNUM Мужчина в возрасте 57 лет погиб во время лесозаготовок в районе деревни Абрамовская Слобода Боровского района Калужской области. Об этом 8 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, бригада рабочих осуществляла расчистку поляны от древесных отходов, в ходе которой на мужчину упал ствол спиленного дерева.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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