Боровск, Калужская область, 8 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Мужчина в возрасте 57 лет погиб во время лесозаготовок в районе деревни Абрамовская Слобода Боровского района Калужской области. Об этом 8 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, бригада рабочих осуществляла расчистку поляны от древесных отходов, в ходе которой на мужчину упал ствол спиленного дерева.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.