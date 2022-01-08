Нур-Султан, , 11:30 — REGNUM Касым-Жомарт Токаев — президент Казахстана — объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков. Об этом 8 января сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

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«В связи с многочисленными жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны … Токаев принял решение объявить 10 января 2022 г. днем общенационального траура», — написал он в Facebook.

Массовые протесты начались в первые дни нового года, поводом стало 2-кратное повышение цен на сжиженный газ. Впоследствии произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон.

До 19 января на территории страны действует режим ЧП.