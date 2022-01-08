Президент Казахстана объявил 10 января Днем общенационального траура
Астана, 8 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Касым-Жомарт Токаев — президент Казахстана — объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков. Об этом 8 января сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
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"В связи с многочисленными жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны … Токаев принял решение объявить 10 января 2022 г. днем общенационального траура», — написал он в Facebook.
Массовые протесты начались в первые дни нового года, поводом стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Впоследствии произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон.
До 19 января на территории страны действует режим ЧП.