Пекин, 8 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Драматический фильм «Снова объятия» продолжил лидировать в чарте кассовых сборов материковой части Китая, показали данные информационной сети China Movie Data, передает 8 января агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Фильм рассказывает о группе обычных людей во время изоляции в связи с COVID-19 в Ухане и освещает взаимную поддержку людей в трудные времена в начале 2020 года. Режиссер ом фильма выступил Сюэ Сяолу. Главные роли исполнили Хуан Бо и Цзя Лин. Фильм заработал почти 18,4 млн юаней (около $2,9 млн) на восьмой день показа.

Пятая часть криминальной франшизы «Шторм G» заняла второе место, заработав за 7 января около 15,8 млн юаней. За ним расположился китайский комедийный фильм «Другой я», который заработал 14,5 млн юаней на седьмой день проката.