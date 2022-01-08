Москва, 8 января 2022, 11:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Марину Неелову с юбилеем, телеграмма опубликована 8 января на сайте Кремля.
«Человек необыкновенного обаяния и таланта, вы связали жизнь со служением искусству. На сцене знаменитого «Современника», др. ведущих театров страны, в кинематографе ваша проникновенная игра захватывает зрителей, заставляет сопереживать, испытывать самые глубокие чувства. — отмечается в сообщении. — Отрадно, что сегодня вы продолжаете радовать поклонников новыми яркими работами».
8 января народная артистка РФ Марина Неелова отмечает 75-летие.