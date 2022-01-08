Пекин, 8 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Запечатленный китайским луноходом «Юйту-2» около кратера Фон Карман на естественном спутнике Земли «загадочный» объект оказался небольшим камнем. Об этом 8 января сообщает интернет-издание CNet.

Itc.ua Луноход Юйту-2

По информации источника, журналист Эндрю Джонс, занимающийся темой космоса, обнародовал новый снимок с «Юйту-2», на котором видно, что «загадочный» объект является небольшим камнем.

При этом первые фотографии с китайского лунохода появились в начале декабря, и на них из-за ракурса создавалась видимость того, что объект, который находился на горизонте, имеет необычную форму, за что его прозвали «загадочным домом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воду в образце лунного грунта, который был в 2020 году доставлен на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5», нашли ученые из Китая.