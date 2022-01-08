Хух-Хото, Китай, , 11:18 — REGNUM В автономном районе Внутреняя Монголия на севере Китая, по оценкам регионального энергетического бюро Китая, в 2021 году было добыто более 1,05 млрд тонн угля, что выше 1,006 млрд тонн, добытых в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Внутренняя Монголия заняла первое место в Китае по объему поставок угля в другие провинциальные регионы страны в прошлом году. Являясь крупным районом добычи угля в Китае, регион играет значительную роль в обеспечении поставок угля в стране. Вступая в зимний отопительный сезон и сталкиваясь с ростом цен на энергоносители на международном рынке, Китай принял ряд мер по стабилизации энергоснабжения и расширению мощностей по добыче угля.

Ежемесячная добыча угля во Внутренней Монголии в последнем квартале 2021 года превысила 100 млн тонн, что является рекордным показателем за последние три года, обеспечив 53 млн тонн угля для выработки электроэнергии в 18 провинциальных регионах по всей стране.