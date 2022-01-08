Лхаса, Китай, 8 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая в 2021 году было построено 3083 базовых станции 5G, в результате чего общее число базовых станций 5G в регионе достигло 6660 штук, сообщает агентство Синьхуа.

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Данные были обнародованы исполняющим обязанности председателя регионального правительства, в его отчете о работе правительства, представленном 4 января на пятой сессии Собрания народных представителей Тибетского автономного района 11-го созыва Янь Цзиньхаем.

Основываясь на этих достижениях, Яно отметил, что в этом в этом году Тибет ускорит строительство платформы государственных услуг промышленного Интернета. Тибет также будет продвигать сетевые приложения и технологии 5G в сфере образования, здравоохранения, транспорта и логистики. Ожидается, что цифровая экономика региона вырастет на 10% в этом году, добавил он.