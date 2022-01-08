Москва, , 11:11 — REGNUM С 1 июля нынешнего года срок оформления российского паспорта сократят до пяти дней независимо от места жительства и причин его замены. Об этом 7 января сообщили в пресс-центре МВД России.

Паспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — говорится в сообщении.

Также в МВД добавили, что срок оформления при введении цифрового формата документа тоже будет составлять пять дней.

Отметим, на сегодняшний день срок оформления паспорта в РФ составляет 10 дней при подаче всех необходимых документов по месту жительства и 30 дней во всех остальных случаях.