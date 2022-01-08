Пекин, , 11:10 — REGNUM Китайский железнодорожный оператор заявил, что планирует отправить около 3,04 млрд пассажиров в 2022 году, что на 20% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Скоростной поезд Китай (CRRC) Cnn

Ожидается, что объем перевозок грузов железнодорожным транспортом вырастет на 2,1% в годовом исчислении и достигнет более 3,8 млрд тонн, сообщила компания China State Railway Group Co., Ltd. своей ежегодной конференции 4 января.

Железнодорожный оператор достигнет своих инвестиционных целей и продвинет ключевые национальные проекты, такие как железная дорога Сычуань-Тибет, до высокого стандарта качества, говорится в сообщении. По данным China State Railway Group, в этом году будет введено в эксплуатацию более 3300 км железных дорог.

К концу прошлого года протяженность находящихся в эксплуатации железных дорог Китая превысила 150 000 км, из которых на сеть высокоскоростных железных дорог приходилось более 40 000 км.