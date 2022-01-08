В Ростове-на-Дону эвакуировали посетителей торгового центра
Ростов-на-Дону, 8 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону эвакуировали посетителей торгового центра на проспекте Нагибина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Вход в торговый центр
«Людей только выпускали, но никого не пускали назад. Дело было примерно в 15:40 мск. Через 30 минут всех впустили», — написал подписчик паблика «Ростов Главный».
Многие посетители торгового центра посетовали, что киносеанс был прерван, а единственный выходной испорчен.