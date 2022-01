Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Американская газета The New York Times заключила сделку о приобретении популярного сайта The Athletic, освещающего события из мира спорта. Об этом сообщает CNBC.

Офис New York Times Digiart2001

По данным CNBC, сумма сделки составит около $550 млн. Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале 2022 года.

В NYT заявили, что The Athletic продолжит работать как отдельный сайт. Первоначально читателям газеты спортивны портал будет предлагаться как отдельная подписка, в конечном итоге The Athletic станет частью пакета NYT.

Поглощение The Athletic позволит NYT расширить базу потенциальных подписчиков издания за счёт любителей спорта. Ранее генеральный директор The New York Times Company Мередит Копит Левьен заявляла, что в издании планируют нарастить базу платных подписчиков до 10 млн читателей.

Портал The Athletic и одноимённое мобильное приложение были созданы в 2016 году. К декабрю 2021 года число подписчиков спортивного портала достигло 1,2 млн.