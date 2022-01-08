Тараз, Казахстан, 8 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Шесть террористов были ликвидированы в ходе спецоперации в городе Таразе в Казахстане. Об этом 8 января сообщили в акимате (региональный орган исполнительной власти) региона, передает Sputnik Казахстан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

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«Шесть террористов ликвидировано в ходе спецоперации в Таразе, сообщили Sputnik Казахстан в акимате региона», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при спецоперации были ранены семь сотрудников полиции и подчеркивается, что пострадавших из числа гражданского населения нет.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время в городе спокойная обстановка, на площади нет протестующих и работает общественный транспорт. В то же время, уточняется, что работа интернета пока не восстановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 8 января президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Казахстане.