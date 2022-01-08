Пекин, , 11:03 — REGNUM Китайские органы прокуратуры помогли работникам получить около 168 млн юаней (около $26,4 млн) в виде невыплаченной заработной платы за первые 11 месяцев 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

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Прокуроры по всей стране рассмотрели 2813 уголовных дел о невыплате заработной платы с участием 3243 человек, что на 12,3% и 12% соответственно больше в годовом исчислении, согласно данным, опубликованным Верховной народной прокуратурой КНР.

С января по ноябрь 2021 года органы прокуратуры по всей стране одобрили арест 732 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с отказом выплачивать причитающуюся заработную плату, и привлекли к ответственности 1382 человека, причастных к таким делам, говорится в сообщении прокуратуры.

В декабре 2021 года прокуратура выпустила уведомление, призывающее свои подведомственные структуры бороться с преднамеренными невыплатами заработной платы и защищать законные права и интересы сельских трудовых мигрантов. Прокуроры обязаны играть активную роль в оказании поддержки трудовым мигрантам в подаче судебных исков против тех, кто не выплачивает заработную плату в полном объеме и вовремя.

Прокуратура также приказала ведомствам всех уровней расширить сотрудничество с судами и органами полиции и предпринять активные шаги для обеспечения оперативного рассмотрения и исполнения дел о невыплате заработной платы, говорится в уведомлении.