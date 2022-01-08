Пекин, , 10:58 — REGNUM Китай усилит аудит бюджетных и финансовых фондов с акцентом на аудит реализации основных государственных стратегий, заявил главный аудитор Китая, передает агентство Синьхуа.

Финансовый аудит KG Shreyas Thimmaiah

В 2022 году аудит будет сосредоточен на бюджетных расходах, реализации политики снижения налогов и сборов, а также финансовой поддержке реального сектора экономики, особенно малого и микробизнеса, научно-технических инноваций и зеленого развития, сказал генеральный аудитор Национального контрольно-ревизионного управления Китая (CNAO) Хоу Кай.

С января по ноябрь 2021 года аудиторские учреждения тщательно проверили около 61 000 субъектов, подлежащих аудиту. По его словам, это помогло возместить убытки на сумму более 304 млрд юаней ($47,72 млрд) и улучшить около 9 900 правил и положений. По его словам, аудиторская работа в прошлом году способствовала реализации политики центрального правительства и обеспечению национальной экономической безопасности.

CNAO проверяет исполнение бюджета центрального правительства, а также других государственных доходов и расходов. Местные контрольно-ревизионные учреждения различных уровней проверяют исполнение бюджета на соответствующих уровнях, а также другие государственные доходы и расходы.