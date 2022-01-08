Москва, , 10:58 — REGNUM На фоне событий в Казахстане в Совфеде рассказали о методах канализации локальных протестов.

Андрей Климов Council.gov.ru

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«Наша сенаторская комиссия по защите госсуверенитета располагает данными, что в ЦРУ, например, одним лишь планированием операций в отношении РФ занимается на постоянной основе несколько сотен опытных офицеров. А есть ещё АНБ, Госдеп с его Бюро по разведке и анализу и так далее. Их задача вместе с союзниками по НАТО не только подбирать потенциальных пособников на территории РФ, вербовать и обучать их руками разнообразных «нежелательных организаций» и с помощью различных иноагентов. Они также ведут 24/7 мониторинг всего, что происходит в РФ и у наших соседей по СНГ. Особое внимание уделяется кризисным ситуациям, даже малозначительным на первый взгляд, но имеющим взрывоопасный протестный потенциал», — рассказал глава комиссии член Совфеда Андрей Климов в телеграм-канале.

Мало того, продолжил сенатор, с помощью контроля социальных сетей и тотальной «прослушки» специалисты по вмешательству в чужие дела без особого труда могут заранее знать о решениях властей разного уровня, или бизнес-структур, либо отдельных богатеньких авантюристов (вроде скрывающегося во Франции казахстанского миллиардера Аблязова), способных вызвать негативный общественный резонанс.

«Таким образом, вполне можно предположить, что о резком повышении цен на горючку в Казахстане в командных центрах деструктивных сил было известно заранее, и на подготовку «неожиданного» бунта силами уже сплетенной сети соответствующих активистов «гражданского общества» времени вполне хватало», — указал парламентарий.

В этой связи Климов считает актуальным, в частности, «самым ответственным образом заниматься укреплением собственного суверенитета и своевременно, адекватно реагировать на любые попытки вмешательства в наши дела».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с призывом к жителям Казахстана сплотиться вокруг нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева обратился первый президент республики Нурсултан Назарбаев.