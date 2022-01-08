Луганск, , 10:56 — REGNUM Народная милиция ЛНР сообщает, что зафиксировала бронетехнику ВСУ вблизи подконтрольного Киеву пос. Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе.

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«В нарушение п. 3 комплекса дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.

Народная милиция ЛНР зафиксировала боевую машину пехоты БМП-2 и две бронированные разведывательно-дозорные машины вблизи пос. Новотошковское.

Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что ВСУ средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников СММ ОБСЕ.