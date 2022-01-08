Калуга, , 13:47 — REGNUM Житель Калуги подозревается в хищении имущества местного предприятия, возбуждено уголовное дело. Об этом 8 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по городу Калуге.

Микроскоп

По версии следствия, находясь на заводе, на своём рабочем месте, подозреваемый, имеющимся у него ключом открыл технический ящик, а затем отключил электронный микроскоп от системного блока компьютера. Спустя несколько дней, убедившись, что никто из персонала не заметил отключение оборудования, мужчина спрятал микроскоп в рюкзак и вынес его за пределы предприятия. В дальнейшем похищенное имущество злоумышленник сдал в ломбард, потратив вырученные денежные средства на личные нужды. Ущерб, причиненный предприятию, составил более 100 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству за совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование кражи продолжается.

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