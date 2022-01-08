Иркутск, , 10:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 8 января 2022 года, число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7217 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 159 570 (+298 за сутки). Госпитализированы 2072 (-9 за сутки).

В то же время излечились 147 100 пациентов (+209 за сутки). Ещё 593 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (за сутки данные не изменились).

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