Мельбурн, Австралия, , 10:50 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение с разгромным счетом канадцу Феликсу Оже-Альяссиму во второй встрече полуфинального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) между Россией и Канадой. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Даниил Медведев (сс) Dacoucou

Спортсмен из России, являющийся второй ракеткой мира, победил канадского теннисиста в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.

Матч продолжался в течение 1 часа 10 минут. За это время Медведев шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать четыре из семи брейк-пойнтов. Его оппонент также шесть раз подал навылет и дважды ошибся при подаче.

Отметим, в результате этого счет в полуфинальном матче Кубка АТР между Россией и Канадой стал 1−1. Ранее Роман Сафиуллин уступил канадцу Денису Шаповалову в первой встрече со счетом 6:4, 5:7, 6:4.