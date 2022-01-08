Минск, 8 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Утром 8 января президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом 8 января сообщает близкий к администрации белорусского лидера телеграмм-канал «Пул первого».

President.gov.by Александр Лукашенко и Касым-жомарт Токаев

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«Лукашенко утром поговорил по телефону с Токаевым. Подробностей традиционно минимум. Главы государств обсудили ситуацию и обстановку в Казахстане, дальнейшие действия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с призывом к жителям Казахстана сплотиться вокруг нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева обратился первый президент республики Нурсултан Назарбаев.