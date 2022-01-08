Москва, 8 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Вопрос создания сети государственных аптек может быть актуален не только для Саратовской области, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

«Зачастую при возникновении спорных ситуаций в частных аптеках ответственного не найдешь. Создание государственных поможет решить эту проблему: возможно контролировать цены, ассортимент, график работы», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Он напомнил, что 180 государственных аптек должно быть открыто в течение 2022 года.

«Вопрос, возможно, актуален и для других регионов», — уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 сентября 2021 года вступил в силу закон, согласно которому несетевые аптеки смогут торговать лекарствами в интернете — они должны заключить договоры с интернет-агрегаторами и размещаться у них.

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