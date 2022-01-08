Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM В праздничные дни Ростов-на-Дону очистили более чем от 1,4 тыс. кубометров мусора. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

Работа по ликвидации свалок проводится ежедневно. От мусора очищено более 270 объектов.

По мнению главы администрации Ростова-на-Дону, силы и средства коммунальных служб могли быть направлены на создание красивых мест для отдыха и прогулок. Порядок должен поддерживаться всеми горожанам и быть нормой поведения.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону на ликвидацию свалок в 2021 году было потрачено более 100 млн рублей. На эти средства ликвидировано несколько тысяч свалочных очагов и навалов мусора.

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