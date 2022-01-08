Астана, 8 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. С призывом к жителям Казахстана сплотиться вокруг нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева обратился первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Об этом 8 января сообщил пресс-секретарь бывшего казахского лидера Айдос Укибай на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

По словам пресс-секретаря, бывший казахский президент в настоящее время находится в Нур-Султане.

«Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы (лидер нации — ред.) проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с <…> Касым-Жомартом Токаевым», — написал он в своем сообщении.

Также Укибай отметил, что у Назарбаева в последние дни состоялось несколько телефонных разговоров с главами стран, являющихся дружественными Казахстану.

«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — добавил пресс-секретарь бывшего казахского лидера

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимовзадержан по подозрению в госизмене.