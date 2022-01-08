Нур-Султан, , 10:42 — REGNUM Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла $202 млн. Об этом сообщили в национальной палате предпринимателей страны «Атамекен».

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Сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 88,1 млрд тенге ($202,3 млн), при этом 86,8 млрд тенге ($199,3 млн) — в Алма-Ате.

В десяти областях зафиксировано 920 пострадавших субъектов бизнеса и 1 тыс. 091 объект. Большинство из низ — в Алма-Ате (856 субъектов, 1 тыс. 027 объектов), передает РИА Новости.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые беспорядки.

Президент Казахстана обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении «террористической угрозы».