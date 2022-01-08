Иркутск, 8 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Пассажирский автобус Иркутск — Усть-Илимск загорелся во время рейса. Об этом 8 января сообщает телеграм-канал babr_mash.

ГУ МЧС России по Ростовской области Горящий автобус

Внутри в момент возгорания находились 40 человек, но все они вовремя успели выйти из транспорта, никто не пострадал. Позднее людей доставили до пунткта назначения другими автобусами. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года загорелся трамвай, следовавший по маршруту №6 в Ангарске. По данным спасателей, на тот момент в трамвае находились 25 пассажиров, и водитель успела их выпустить, но сама пострадала и была госпитализирована.

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