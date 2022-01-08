Москва, , 10:35 — REGNUM Фантастическая комедия «Последний богатырь: Посланник» режиссёра Дмитрия Дьяченко собрала более 1,7 млрд рублей в прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Последний богатырь Иван Шилов © ИА REGNUM

Заключительная часть трилогии «Последний богатырь» вышла в российский прокат 23 декабря 2021 года. Через две недели проката сборы картины превысили 1,73 млрд рублей.

Первая часть трилогии, вышедшая в октябре 2017 года, собрала 1,73 млрд рублей по итогам проката. «Последний богатырь» стал одним из самых кассовых отечественных картин этого года.

Продолжение «Последний богатырь: Корень зла» вышло в отечественный прокат 1 января 2021 года. Второй фильм серии собрал в прокате 2,1 млрд рублей. Совокупные сборы трёх картин серии превысили 5 млрд, что является одним из рекордных показателей для отечественных франшиз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым кассовым фильмом 2021 года в отечественном прокате стал кинокомикс «Веном-2».

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