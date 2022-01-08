Ростов-на-Дону, 8 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Ростовской области с 31 декабря по 7 января зарегистрировано 67 пожаров, в результате которых погибли семь человек. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

61.mchs.gov.ru Пожар

«К сожалению, произошло травмирование шести человек, один из которых являлся несовершеннолетним жителем города Батайска. Произошло замыкание ноутбука. В результате чего ребенок до сих пор находится в больнице в тяжёлом состоянии под аппаратом ИВЛ. При использовании пиротехники травмирован один человек», — отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области Игорь Тягненко.

Основной же причиной возникновения огня стало неосторожное обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации электроприборов. Люди, погибшие при пожарах, либо находились в состоянии алкогольного опьянения, либо вели асоциальный образ жизни.