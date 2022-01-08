Чита, , 10:28 — REGNUM В Забайкальском районе после вмешательства прокуратуры престарелый инвалид обеспечен техническими средствами реабилитации. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инвалид Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Установлено, что 86-летний житель района, являющийся инвалидом I группы, в соответствии с индивидуальной программой нуждается в технических средствах реабилитации, которые не были ему доставлены в полном объеме из-за несвоевременных действий поставщика.

Прокуратура внесла руководителю организации-поставщика представление и потребовала устранить выявленные нарушения. После вмешательства надзорного ведомства права инвалида восстановлены, он в полном объеме обеспечен необходимыми техническими средствами реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года после вмешательства прокуратуры медицинским работникам Забайкалья были произведены выплаты за работу с пациентами, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция (COVID-19) и из групп риска в сумме 44 млн рублей.

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