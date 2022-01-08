Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM Ростовские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий с 8 по 10 января. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

Коммунальщики посыпают асфальт реагентом от гололеда Александр Погожев © ИА REGNUM

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В ближайшие дни в Ростове-на-Дону ожидаются гололёдно-изморозевые явления, на дорогах — гололедица. 9 января ветер усилится до 17 метров в секунду.

Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций. Пешеходов просят пересекать проезжую часть только в разрешённых местах.