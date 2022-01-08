Нур-Султан, , 10:16 — REGNUM Экс-глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене, передает пресс-служба ведомства.

Карим Масимов Usa.gov

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Комитет начал досудебное расследование по факту госизмены 6 января. В этот же день были задержаны экс-председатель КНБ Масимов и др. лица, отмечается в сообщении.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты — из-за повышения цены за 1 литр сжиженного газа.