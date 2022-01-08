Лас-Вегас, США, , 10:12 — REGNUM Автомобилестроительная компания VinFast полностью прекратит выпуск моделей с двигателями внутреннего сгорания до конца 2022 года. Об этом представители компании заявили на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2022.

Новый кроссовер VinFast Fips.ru

На выставке в Лас-Вегасе вьетнамский производитель представил три новых модели электрических кроссоверов: VF5, VF6 и VF7. Для унификации названий линейки в компании также переименовали более ранние модели VF e35 и VF e36 в VF8 и VF9.

Теперь электрически кроссоверы VinFast охватывают все пять подсегментов авто этого типа: VF5 — A-SUV, VF6 — B-SUV, VF7 — C-SUV, VF8 — D-SUV и VF9 — E-SUV. Дизайн моделей разработан итальянскими компаниями Pininfarina и Torino Design.

Также в компании заявили о намерении полностью отказаться от выхода моделей с двигателями внутреннего сгорания до конца 2022 года. Дополнительно автопроизводитель анонсировал строительство нового завода в США. VinFast планирует запустить производство электромобилей в Соединённых Штатах в конце 2024 года.