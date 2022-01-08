Мельбурн, Австралия, 8 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила Аманде Анисимовой США в полуфинальном матче турнира Summer Set 2 в Мельбурне. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Peter Menzel Дарья Касаткина

Спортсменка из России проиграла американке в двух сетах со счетом 6:2, 6:0.

Соперницы провели на корте 57 минут. За это время Касаткина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать два из пяти брейк-пойнтов. Ее оппонентка три раза ошиблась при подаче и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов.

Отметим, соперницей Аманды Анисимовой в финале турнира Summer Set 2 в Мельбурне станет победительница матча между американской теннисисткой Энн Ли и представительницей Белоруссии Александрой Саснович.