Нур-Султан, 8 января 2022, 10:11 — REGNUM В магазинах Казахстана на фоне беспорядков закончились продукты первой необходимости. Житель рассказал РЕН ТВ о дефиците товаров в Нур-Султане.
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По его словам, в магазинах наблюдается нехватка хлеба и туалетной бумаги, данные товары есть только в больших супермаркетах в ограниченном количестве. Он также отметил, что люди массово закупают продукты.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ.
5 января митинги переросли в массовые беспорядки.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ.